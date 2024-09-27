В центре Волгограда на ремонт закроют подземный переход станции «Комсомольская»





В ночь с 28 на 29 сентября в Центральном районе Волгограда начнёт действовать временная схема дорожного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за капитального ремонта подземного перехода станции «Комсомольская» на перекрёстке ул. Комсомольской и пр. им. В.И. Ленина городские службы оборудуют временные наземные пешеходные переходы.

- На время проведения капитального ремонта будут организованы временные наземные переходы через улицу Комсомольскую — от здания № 10 по ул. Комсомольской к зданию №15 по пр. им. В.И. Ленина, а также между домом №18 по пр. им. В.И. Ленина и домом №8 по ул. Комсомольской. Для этих целей специалисты нанесут на указанных участках соответствующую разметку, установят временные дорожные знаки, а также перенастроят светофорные объекты. В том числе временно будут отключены стрелки для поворота направо в местах пересечения с временными наземными пешеходными переходами, — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Власти подчёркивают, что перекрытие перехода — исключительная мера, необходимая для производства масштабных работ. При этом даже примерные сроки действия ограничений не уточняются.

Примечательно, что капитальный ремонт в переходе начинается спустя год после косметического. Почему работы производятся именно в такой последовательности, городская администрация не поясняет, подчёркивая, что заключённый в 2024 году контракт предусматривает принципиально иной объём ремонта.

- Капитальный ремонт входных групп в подземный переход по ул. Комсомольский не проводился с момента его открытия в 1984 году, выполнялось лишь частичное восстановление облицовки ступеней и очистка природного камня от многолетних загрязнений, — добавили в мэрии.





На сегодняшний день начался подготовительный этап обновления перехода станции. Специалисты приступили к установке ограждения, а также завозят строительные материалы. Приведены в порядок будут входные группы со стороны зданий №10 по ул. Комсомольской и №18 по пр. им. В. И. Ленина.

В дальнейшем строителям предстоит демонтировать облицовку ступеней, укрепить железобетонное основание лестничных спусков и стен. На завершающей стадии ступени будут вновь облицованы натуральным камнем.

Отметим, работы будут произведены в рамках концессионного соглашения о передаче трамвайной инфраструктуры в управление компании «АО «ЭлектроТранспорт Плюс». На ремонт подземного перехода было выделено 18 млн рублей.