Происшествия

В Волгограде на проспекте Ленина вновь сбили электросамокатчика

Происшествия 08.10.2024 20:54
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08.10.2024 20:54

8 октября в Центральном районе Волгограда произошло очередное ДТП с участием электросамоката. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель средства индивидуальной мобильности угодил под колёса иномарки на перекрёстке пр. Ленина и ул. Краснознаменской.

По сообщениям очевидцев, авария произошла, когда электросамокатчик не спешился и попытался на полном ходу проскочить пешеходный переход через оживлённую магистраль у дома №2 на пр. Ленина.

Отметим, водитель СИМ получил травмы и, судя по фото с места событий, был госпитализирован прибывшими на место ДТП медиками.

Фото: Волгоград с огоньком / t.me

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