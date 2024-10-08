В Волгограде на проспекте Ленина вновь сбили электросамокатчика

8 октября в Центральном районе Волгограда произошло очередное ДТП с участием электросамоката. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель средства индивидуальной мобильности угодил под колёса иномарки на перекрёстке пр. Ленина и ул. Краснознаменской.

По сообщениям очевидцев, авария произошла, когда электросамокатчик не спешился и попытался на полном ходу проскочить пешеходный переход через оживлённую магистраль у дома №2 на пр. Ленина.

Отметим, водитель СИМ получил травмы и, судя по фото с места событий, был госпитализирован прибывшими на место ДТП медиками.

Фото: Волгоград с огоньком / t.me