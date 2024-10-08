Рослесхоз раскрыл итоги внеплановой проверки в Волгоградской области

Нарушения в ведении лесного хозяйства выявлены в Волгоградской области сотрудниками Рослесхоза, передает V102.RU. По информации Федерального агентства лесного хозяйства России, внеплановая проверка эффективности и качества осуществления переданных полномочий в области лесных отношений проводилась в двух регионах - Волгоградской и Амурской областях. Нарушения выявлены в обоих региональных ведомствах.

- В двух регионах санитарно-оздоровительные мероприятия проводились в неполных объемах, что могло привести к возникновению очагов вредных организмов и болезней леса, а также это является причиной повышения уровня пожарной опасности в лесах. Кроме этого, в регионах выявлены факты непредставления арендаторами лесных участков отчетов об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов. Более того, региональные лесные ведомства не предпринимали меры по привлечению к ответственности за непредставление данных сведений, - отметил замглавы Рослесхоза Михаил Козлов.

В Волгоградской области, по его словам, сотрудники регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии также не соблюдали сроки внесения документированной информации в государственный лесной реестр. Вскрыты факты использования лесов без подачи лесной декларации.

По итогам проверки провинившимся регионам будут направлены предписания по устранению нарушений, с указанием конкретных мероприятий.

- Лесным ведомствам необходимо разработать и утвердить план устранения нарушений и принять меры по недопущению в дальнейшем аналогичных случаев, - добавил Козлов.

Аналогичные проверки до конца года пройдут еще в трех российских регионах - в Башкортостане, а также Курганской и Ленинградской областях.

Фото: архив V102.RU