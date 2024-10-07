Экономика

На севере Волгоградской области из-за засухи приостановили сев озимых

Экономика 07.10.2024 15:59
0
07.10.2024 15:59


В Жирновском районе Волгоградской области приостановлен сев озимых. Об этом сообщил и.о. главы районной администрации Петр Мармура, передает V102.RU. Причина такого решения, принятого многими хозяйствами различной собственности, – отсутствие дождей. 

Тем не менее, всего в Жирновском районе уже посеяли озимых под урожай 2025 года на площади 35 559 гектар.

По словам волгоградских фермеров, сеять озимые в сухую землю весьма рискованно. После первых дождей зерна проклюнутся, а, если потом осадков не будет, то в фазе проростков растения могут скорее погибнуть, если не будет влаги. В то же время перенос сроков сева на тот период, когда  вероятность обильных осадков повышается, поможет избежать рисков.

Напомним, осадков в Волгоградской области нет с августа. Синоптики обещают небольшой дождик завтра, 8 октября, и то лишь в некоторых районах региона. 

Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
07.10.2024 14:49 Реклама
Экономика 07.10.2024 14:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2024 14:07
Экономика 07.10.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2024 11:28
Экономика 07.10.2024 11:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.10.2024 17:00
Экономика 05.10.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.10.2024 21:19
Экономика 03.10.2024 21:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.10.2024 11:10
Экономика 03.10.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.10.2024 09:29
Экономика 03.10.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2024 12:22
Экономика 30.09.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2024 09:59
Экономика 30.09.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2024 21:25
Экономика 29.09.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2024 20:44
Экономика 27.09.2024 20:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2024 19:16
Экономика 27.09.2024 19:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2024 15:41 Реклама
Экономика 27.09.2024 15:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2024 13:18
Экономика 27.09.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2024 21:15
Экономика 26.09.2024 21:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:23
Летевший в Москву турецкий самолет прервал полет в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:03
Полиция с собаками искала в барах Волгограда детей и преступниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 11-летней девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде УК после пинка начала ремонт кровли в горевшем домеСмотреть фотографии
17:29
В Городище на фоне крупного пожара ухудшилось качество воздухаСмотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом остановили несущийся на жилые дома огоньСмотреть фотографии
16:19
Кадеты из ДНР четыре дня провели в Волгограде в компании сотрудников УФСБСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом коммерсанта уличили в фиктивном трудоустройстве 17 работниковСмотреть фотографии
15:59
На севере Волгоградской области из-за засухи приостановили сев озимыхСмотреть фотографии
15:37
Семьям четверых камышан, погибших на СВО, передали наградыСмотреть фотографии
15:15
Дмитрий Ткаченко возглавил службу судебных приставов по Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
«Мир грёз для коз»: ведущие агроэксперты помогут волгоградским фермерам ухаживать за козамиСмотреть фотографии
15:00
Волгоградская область отправила на СВО средства РЭБ и разведкиСмотреть фотографии
14:49
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозомСмотреть фотографии
14:07
ВЭБ.РФ полностью профинансировал закупку «Львят» и «Невских» для ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
В Ворошиловском районе Волгограда приставы сменили «прописку»Смотреть фотографии
13:46
ФАС РФ предложила заморозить цены на все товарыСмотреть фотографии
13:22
Боксер Микаел Арутюнян везет в Волгоград интерконтинентальный пояс чемпиона мираСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде задержан пассажир такси, вонзивший нож в водителяСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде на Тулака в автобус №55 вписалась легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Под Волгоградом поджигателя камыша «застукали» видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Учитесь на здоровье: волгоградским студентам разъяснили порядок получения полиса ОМССмотреть фотографии
11:43
Волгоградский облсуд отменил уголовное преследование депутата РаспутинойСмотреть фотографии
11:28
Эксперты: только 13% волгоградских семей могут позволить себе рыночную ипотекуСмотреть фотографии
11:12
Волгоградка предоставила фиктивный кров 26 иностранцамСмотреть фотографии
11:11
Андрей Бочаров временно продлил полномочия своих замов и председателей комитетовСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде 61-летний коммунальщик умер на остановкеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде стали известны подробности массового ДТП на Университетском проспектеСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде проезжую часть ул. Иркутской расширят до трёх полосСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
В Волгограде тренер по плаванию просмотрела тонущего ребенкаСмотреть фотографии
 