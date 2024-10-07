На севере Волгоградской области из-за засухи приостановили сев озимых

В Жирновском районе Волгоградской области приостановлен сев озимых. Об этом сообщил и.о. главы районной администрации Петр Мармура, передает V102.RU. Причина такого решения, принятого многими хозяйствами различной собственности, – отсутствие дождей.

Тем не менее, всего в Жирновском районе уже посеяли озимых под урожай 2025 года на площади 35 559 гектар.

По словам волгоградских фермеров, сеять озимые в сухую землю весьма рискованно. После первых дождей зерна проклюнутся, а, если потом осадков не будет, то в фазе проростков растения могут скорее погибнуть, если не будет влаги. В то же время перенос сроков сева на тот период, когда вероятность обильных осадков повышается, поможет избежать рисков.

Напомним, осадков в Волгоградской области нет с августа. Синоптики обещают небольшой дождик завтра, 8 октября, и то лишь в некоторых районах региона.

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