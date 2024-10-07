Синоптики выдали неожиданный прогноз для Волгоградской области

Общество 07.10.2024 08:59
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07.10.2024 08:59
В Волгограде и области на этой неделе ожидается понижение температуры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, если сегодня, 7 октября, в регионе днем будет по-летнему тепло – до +28 градусов, то уже к среде, 9 октября, температура упадет до +19. В Волгограде будет еще прохладнее – до +17.
При этом разница между ночными и дневными температурами в регионе будет постепенно сокращаться из-за того, что днем будет холодать. Самый минимальный разрыв между этими показателями прогнозируют 9 октября, когда ночью будет до +12.
Однако главная погодная сенсация касается другого прогноза синоптиков. Завтра, 8 октября, они обещают кратковременный дождь. Но не везде. В Волгограде осадков не ожидается.
Напомним, в Волгоградской области дождей нет уже с августа.
Фото V102.RU
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