ВЭБ.РФ полностью профинансировал закупку «Львят» и «Невских» для Волгограда

Экономика 07.10.2024 14:07
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07.10.2024 14:07
ВЭБ.РФ полностью профинансировал проект модернизации трамвайной сети в Волгограде, перечислив городу более 3 млрд рублей. Как сообщили V102.RU в организации, город-герой уже получил в рамках этого проекта 62 новых трамвая, включая 50 односекционных «Львят», 24 из них уже вышли на маршруты. Льготные кредитные средства были предоставлены ВЭБ.РФ по фиксированной ставке – 5,65 % сроком на 20 лет.
Олег Говорун, заместитель председателя ВЭБ.РФ отметил, что успешная реализация проекта в Волгограде стала возможна благодаря сплочённой работе всех участников, в том числе личной вовлеченности руководителя региона и его команды, которые сопровождают его на всех этапах.
Напомним, проект реализуется в формате концессии с общим бюджетом около 12 млрд рублей. В настоящее время в городе уже идет масштабная модернизация системы рельсового электротранспорта.
Справка. Проект в Волгограде предполагает модернизацию 15 км наземной линии скоростного трамвая, строительство нового участка протяженностью 5 км в однопутном исчислении, реконструкцию 2-х подземных станций, 11 тяговых подстанций и 1 трамвайного депо; приобретение 50-ти односекционных трамваев «Львенок» и 12-ти трехсекционных трамваев «Невский». Трамваи «Львенок» имеют 34 посадочных места, всего способны вместить в себя до 155 человек, модели низкопольные, потому удобны для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детскими колясками. Транспорт также оборудован USB-розетками, системой климат-контроля.
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