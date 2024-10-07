ФАС РФ предложила заморозить цены на все товары





ФАС предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Как сообщает V102.RU со ссылкой на антимонопольное ведомство, соответствующий документ о внесении изменений в постановление Правительства РФ №662 размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, региональным органам государственной власти временные полномочия по заключению с хозяйствующими субъектами соглашений о стабилизации цен не только на продукты питания из перечня социально значимы, но на любые продовольственные и непродовольственные товары, за исключением товаров, на которые введено государственное регулирование цен.

Ранее такая возможность была предоставлена только органам власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей соответствующим постановлением Правительства РФ. Действующие там в настоящее время соглашения заключены с организациями розничной торговли, реализующими различные виды товаров, производителями, поставщиками, аптечными сетями и пунктами, а также сетями и пунктами АЗС. Благодаря этому потребительские цены на указанных территориях снижаются и сравниваются с ценами в соседних регионах, утверждают в ведомстве.

Вносимые изменения не коснутся порядка определения необходимости подписания таких соглашений и позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться. Регионы по-прежнему будут определять их самостоятельно, а участие для бизнеса в них – добровольное.

По мнению ведомства, реализация постановления Правительства №662 с учетом внесенных изменений будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан.



