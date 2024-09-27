Экономика

В волгоградских «Пятерочках» и «Магнитах» проверят цены на социальные продукты

Экономика 27.09.2024 20:44
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27.09.2024 20:44


ФАС РФ проверит ценообразование на социально значимые продукты в 14 торговых сетях. Как сообщили V102.RU в ФАС РФ,  речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого» набора. 

Соответствующие запросы служба направила в «Пятерочку», «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса».

Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. Также ФАС России запросила данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах.

На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности розничных цен на перечисленные социально значимые продовольственные товары. Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, предупредили в ведомстве. 

Ранее, напомним, ФАС РФ потребовала объяснить логику образования цен от производителей хлеба, муки, сливочного масла, молока. Насколько поможет это остановить цены, пока непонятно. При этом стоимость вышеперечисленных продуктов, по данным Волгоградстата, в регионе только растет.

Фото V102.RU


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