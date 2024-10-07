Только 13,2% семей в Волгоградской области могут приобрести себе жилье в ипотеку по рыночным процентным ставкам. Такие данные, передает V102.RU, приводятся в исследовании РИА Рейтинг о доступности ипотеки в регионах России. Однако с учетом льготных программ количество таких семей могло быть больше – 32,5%, сделали вывод эксперты. По итогам исследования Волгоградская область расположилась на 42-м месте в данном рейтинге.

При этом эксперты отмечают заметное снижение как темпов, так и объемов выдачи ипотеки в 2024 году, тогда как в прошлом году количество выданных займов достигло 2 миллионов, что стало рекордом. Это связано с ужесточением условий и отмены с 1 июля 2024 года части льготных программ. На этом фоне ипотека по рыночным ставкам, которые уже превышают двадцатипроцентный порог, становится почти безальтернативным вариантом для многих людей. Однако далеко не у всех есть возможности купить жилье на таких условиях.