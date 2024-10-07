В Волгограде тренер по плаванию просмотрела тонущего ребенка

Расследования 07.10.2024 09:28
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07.10.2024 09:28
Тренер по плаванию предстанет перед судом в Волгограде. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, происшествие случилось 4 июня 2024 года в физкультурном комплексе Дзержинского района. Женщина работала по гражданско-правовому договору и проводила спортивные мероприятия для детей из школьного оздоровительного лагеря.
В этот день в бассейне находилось почти тридцать детей и тренер не смогла за всеми уследить. В итоге едва не произошла трагедия. Не умевшая плавать 8-летняя девочка зашла в бассейн и начала тонуть. Более двух минут она находилась под водой, прежде чем её заметил другой несовершеннолетний, который смог достать потерпевшую и только после этого привлечь внимание тренера.
Бригадой скорой медицинской помощи школьница в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из больниц города, где длительное время проходила лечение.
Тренера по плаванию теперь будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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