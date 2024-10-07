Расследования

В Волгограде тренер по плаванию просмотрела тонущего ребенка

Расследования 07.10.2024 09:28
0
07.10.2024 09:28


Тренер по плаванию предстанет перед судом в Волгограде. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, происшествие случилось 4 июня 2024 года в физкультурном комплексе Дзержинского района. Женщина работала по гражданско-правовому договору и проводила спортивные мероприятия  для детей из школьного оздоровительного лагеря. 
В этот день в бассейне находилось почти тридцать детей и тренер не смогла за всеми уследить. В итоге едва не произошла трагедия. Не умевшая плавать 8-летняя девочка зашла в бассейн и начала тонуть. Более двух минут она находилась под водой, прежде чем её заметил другой несовершеннолетний, который смог достать потерпевшую и только после этого привлечь внимание тренера. 
Бригадой скорой медицинской помощи школьница в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из больниц города, где длительное время проходила лечение. 
Тренера по плаванию теперь будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.10.2024 06:54
Расследования 07.10.2024 06:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2024 09:39
Расследования 06.10.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2024 07:12
Расследования 06.10.2024 07:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 17:26
Расследования 05.10.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 13:01
Расследования 05.10.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 11:40
Расследования 05.10.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 10:50
Расследования 05.10.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 16:55
Расследования 04.10.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 15:26
Расследования 04.10.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 13:27
Расследования 04.10.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 12:23
Расследования 04.10.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 10:20
Расследования 04.10.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 08:50
Расследования 04.10.2024 08:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2024 20:36
Расследования 03.10.2024 20:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2024 19:19
Расследования 03.10.2024 19:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:48
В Волгограде проезжую часть ул. Иркутской расширят до трёх полосСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
В Волгограде тренер по плаванию просмотрела тонущего ребенкаСмотреть фотографии
09:18
Месиво из стали: в Волгограде произошло массовое ДТП на Университетском проспектеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Синоптики выдали неожиданный прогноз для Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:35
В Волгоградской области ищут 760 врачейСмотреть фотографии
08:08
«Ротор» сыграет с бывшим клубом Дениса Бояринцева в СаратовеСмотреть фотографии
06:54
В Волгограде снова исчез обвиняемый по делу об избиении подростка полицейскимиСмотреть фотографии
21:56
Сборная России снова может сыграть на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:31
Синоптики пообещали волгоградцам сильные дождиСмотреть фотографии
21:02
Земля увернулась: ученые признали ошибочным прогноз по мощному геомагнитному штормуСмотреть фотографии
20:17
Перекупщики просят больших денег: волгоградские коллекционеры ждут серебряного «Ёжика в тумане»Смотреть фотографии
19:28
Волгоградские ватерполисты отыгрались на молодыхСмотреть фотографии
18:54
На ул. Крепильная в Волгограде заменят 40-метровый участок коллектораСмотреть фотографии
17:50
11-летняя девочка погибла под завалами песка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Семьям погибших участников СВО из Волгоградской области передали наградыСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде ликвидируют провал у завода «Волма»Смотреть фотографии
15:14
Строительство центра культуры в Михайловке приближается к «экватору»Смотреть фотографии
14:31
Температурные рекорды и засуха: Волгоградская область вошла в число рискованных для жизни регионовСмотреть фотографии
14:16
«Некоторые люди без нас уже не могут»: чем живёт старейший книжный магазин ВолгоградаСмотреть фотографии
13:45
Уроженец Казахстана усилил терпящий неудачи «Каустик»Смотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом на берегу озера нашли тело сельхозрабочегоСмотреть фотографии
12:08
«Изменился получатель»: с волгоградцев требуют документы для пополнения транспортной картыСмотреть фотографии
11:35
Миролюб, Алифмо и Яхё родились в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:15
«Портал открылся?»: глубокий провал образовался на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Ценный павильон на кладбище под Волгоградом возьмут под охрануСмотреть фотографии
09:39
Среди пострадавших 5 детей: озвучены подробности смертельного ДТП с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:33
Судью в Волгоградской области наказали после жалобы чиновникаСмотреть фотографии
08:03
Под Волгоградом задержали рыбаков с краснокнижным уловом на полмиллионаСмотреть фотографии
07:12
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения подростков на мужчину в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:26
Один человек погиб и 11 пострадали в автокатастрофе с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 