



В Ворошиловском районе Волгограда 93-летний пенсионер оказался в заточении в собственной квартире после того как упал и получил тяжелый перелом. К счастью, на помощь мужчине пришла соседка, вызывавшая по телефону сотрудников муниципальной Службы спасения.

Известно, что инцидент произошел на этой неделе. По информации пресс-службы администрации Волгограда, в настоящее время пожилой человек находится под наблюдением медиков.

– Взволнованная женщина обратилась в службу экстренной помощи «112» с просьбой оказать помощь пожилому соседу. Она рассказала, что он позвонил ей по стационарному телефону и сообщил, что, предположительно, получил перелом ноги. Однако, женщина не смогла попасть в квартиру мужчины, так как входная дверь была заперта изнутри, а самостоятельно пенсионер не мог подняться, – рассказали в мэрии.

Прибывшие на место спасатели с помощью лестниц поднялись на балкона пенсионера, который был открыт. Отжав москитную сетку, сотрудники вошли в квартиру и оказали помощь пострадавшему – все это время он лежал на полу в прихожей.

– Сотрудники МУ «Служба спасения» открыли входную дверь изнутри, помогли донести пенсионера до машины скорой помощи и передали его врачам. Медики диагностировали у мужчины перелом шейки бедра. Сейчас пенсионер находится в больнице, – передают в администрации города.