В Волгоградской области запретили промышленный вылов рыбы





В Волгоградской области запретили в промышленных масштабах ловить рыбу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Росрыболовстве. В связи с этим Волго-Каспийским управлением вводится запрет на выдачу соответствующих разрешений.

– Территориальное управление Росрыболовства уведомляет пользователей водных биологических ресурсов, осуществляющих промышленное рыболовство в Волгоградском водохранилище в границах Волгоградской области, о прекращении права на добычу водного биологического ресурса «Берш», – сообщили в ведомстве.

Здесь также уточнили, что рекомендованный объем вылова рыбы в промышленных масштабах в Волгоградской области достиг 100%.