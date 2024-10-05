Экология

В Волгоградской области запретили промышленный вылов рыбы

Экология 05.10.2024 11:21
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05.10.2024 11:21


В Волгоградской области запретили в промышленных масштабах ловить рыбу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Росрыболовстве. В связи с этим Волго-Каспийским управлением вводится запрет на выдачу соответствующих разрешений. 

Территориальное управление Росрыболовства уведомляет пользователей водных биологических ресурсов, осуществляющих промышленное рыболовство в Волгоградском водохранилище в границах Волгоградской области, о прекращении права на добычу  водного биологического ресурса «Берш», – сообщили в ведомстве. 

Здесь также уточнили, что рекомендованный объем вылова рыбы в промышленных масштабах в Волгоградской области достиг 100%.

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