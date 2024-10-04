Спорт

В «Ротор» из «Зенита» вернулся вратарь Иван Литвенок

Спорт 04.10.2024 20:36
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04.10.2024 20:36


Вратарь Иван Литвенок сегодня, 4 октября, досрочно вернулся в волгоградский «Ротор» из аренды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу пензенского «Зенита».
 
22-летний футболист заменит в команде Дениса Бояринцева Вадима Аверкиева, получившего травму мениска на тренировке. Напомним, Литвенок перешел в «Зенит» на правах аренды в феврале нынешнего года. В общей сложности за пензенский коллектив голкипер сыграл 26 матчей, из которых шесть провел на ноль. «Зенит» на данный момент выступает во Второй лиге группы «Б», где занимает шестое место в своей группе после 24-х проведенных встреч.
 
- За небольшой период в «Зените» Литвенок влюбил в себя болельщиков. Пенза ещё долго будет помнить его спасения. Желаем Ивану удачи в дальнейшей карьере и скорейшего дебюта в Первой Лиге! — попрощался «Зенит» со спортсменом в своих соцсетях.
 
Ранее в волгоградском клубе заявили о выбывших из строя Аверкиеве, а также Батыре Умирове и Игоре Олейнике. В итоге у сине-голубых остался один вратарь Никита Чагров.  По информации автора телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», РФС в связи с травмой Аверкиева разрешил «Ротору» заявить нового голкипера вне сроков трансферного периода. До ухода в аренду Иван провел за волгоградцев шесть матчей за полтора года.
 
Напомним,  в 13-ом туре Первой лиги волгоградский «Ротор» на выезде сыграет с саратовским «Соколом» 7 октября. Начало встречи в 19-45 ч.
 
Фото: Профессиональная команда «Зенит» Пенза vk.com
 

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