Волгоградке переломал ноги упавший на складе 300-килограммовый поддон





В Волгограде прокуратура встала на защиту 49-летней работницы склада, на которую упал поддон весом в 300 килограммов. Как сообщает V102.RU, женщине удалось отсудить у работодателя моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Установлено, что женщина работает в ООО «Салаир». В январе этого года во время работы на женщину свалился с пятиметровой высоты габаритный поддон с товаром, в результате чего она получила травмы.

В больнице пострадавшей диагностировали многочисленные переломы ног – до настоящего времени женщина проходит лечение.

- По результатам проверки прокуратурой Красноармейского района инициировано уголовное преследование работодателя по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью). В рамках судебного рассмотрения гражданского дела между пострадавшей и работодателем заключено мировое соглашение о компенсации морального вреда, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После получения работником компенсации судебное производство было прекращено.

Фото: архив V102.RU