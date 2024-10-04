Расследования

Волгоградке переломал ноги упавший на складе 300-килограммовый поддон

Расследования 04.10.2024 13:27
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04.10.2024 13:27


В Волгограде прокуратура встала на защиту 49-летней работницы склада, на которую упал поддон весом в 300 килограммов. Как сообщает V102.RU, женщине удалось отсудить у работодателя моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. 

Установлено, что женщина работает в ООО «Салаир». В январе этого года во время работы на женщину свалился с пятиметровой высоты габаритный поддон с товаром, в результате чего она получила травмы. 

В больнице пострадавшей диагностировали многочисленные переломы ног – до настоящего времени женщина проходит лечение. 

- По результатам проверки прокуратурой Красноармейского района инициировано уголовное преследование работодателя по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью). В рамках судебного рассмотрения гражданского дела между пострадавшей и работодателем заключено мировое соглашение о компенсации морального вреда, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

После получения работником компенсации судебное производство было прекращено.

Фото: архив V102.RU

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