Происшествия

Под Волгоградом вспылившая именинница зарезала ножом своего ухажёра

Происшествия 04.10.2024 10:24
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04.10.2024 10:24


3 октября в Иловлинском районе в одном из домов на территории хутора Песчанка соседи обнаружили труп. Как сообщает ИА «Высота 102», убитым оказался местный житель.

Правоохранительным органам удалось по горячим следам задержать убийцу. Ей оказалась одна из хуторянок. Женщина накануне отмечала свой день рождения, однако после застолья поссорилась с ухажёром.

- Около 10 часов вечера между ними произошел конфликт, в ходе которого именинница схватила нож и нанесла им два удара в область спины потерпевшего. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленница позвонила в правоохранительные органы, анонимно сообщила адрес, где совершено преступление, а затем скрылась с места происшествия, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, подозреваемая в настоящее время задержана. Правоохранительные органы будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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