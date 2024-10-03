«Динамо-Синара» уступило «Астраханочке» в первом матче на новой арене

Сегодня, 3 октября, на новой «Динамо Арене» в день открытия прошел первый гандбольный матч. Волгоградский клуб принимал у себя дома «Астраханочку». К сожалению, динамовкам не удалось отметить викторией эту игру – встреча закончилась победой гостей со счетом 27:20, сообщает V102.RU.





Волгоградкам не помогла стартовать с победы на своей площадке мощная поддержка родных трибун, которые под руководством ведущих активничали, не давая о себе забывать, и в то же время осваивались в новой обстановке, которая выгодно отличалась от старого зала.

Первая половина игры проходила с поочередным преимуществом соперников. Открыли счет астраханки, но динамовки быстро сравняли. Первый гол на новой арене в волгоградской команде забила с пенальти Анастасия Шкитина, блиставшая сегодня на протяжении всего матча. Не подводила на ответственной позиции голкипера и Надежда Колесникова – она совершила несколько важных спасений и придала дополнительной энергии напарницам по коллективу своими красивыми сейвами.





Эффективная игра в атаке лидеров команды на старте значимого поединка придавала уверенности динамовкам, но и «Астраханочка», в которой выделялась белорусская исполнительница Яна Сотникова, рвалась вперед. В итоге концовка первого тайма осталась за гостями, которые к перерыву лидировали со счетом 12:10, а хозяйкам в решающем отрезке не хватило четкости при реализации некоторых комбинаций.







В начале второй половины динамовкам удалось до минимума сократить отставание от оппоненток. Отличилась Виктория Турусина, а вскоре на несколько мячей гостей ответила София Романенко, раньше выступавшая за «Астраханочку». Также проявила себя и капитан бело-голубых Софья Васильева, пытающаяся всеми силами вести команду за собой. Однако затем атака у «Динамо-Синары» просела из-за накопившейся усталости. Попытки подопечных Евгения Дмитриева поразить ворота соперниц нивелировала голкипер астраханского клуба Анастасия Рябцева. Оборона одного из лидеров чемпионата тоже была на высоте, а вот нашим гандболисткам в ключевой отрезок игры не хватило сил и некоторой спортивной злости для эффективного использования своих моментов. Вдобавок у динамовских гандболисток не пошли сегодня семиметровые - пять бросков с точки оказались безуспешными. Это и предопределило исход встречи, завершившейся с солидным преимуществом в пользу гостей - 27:20.





Но даже обидное поражение волгоградского клуба не могло испортить праздничную атмосферу, которая сегодня царила в открытом спортивном комплексе.

Новая арена, безусловно, увидит еще немало побед, поражений, разочарования, надежд и всех других эмоций, без которых сложно представить спорт.







Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU