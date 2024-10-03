Расследования

В Волгограде хакер навешал кредитов на участника СВО

Расследования 03.10.2024 20:36
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03.10.2024 20:36


Перед Ворошиловским районным судом предстанет 40-летний мужчина, который обвиняется в мошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,   в июне 2023 года обвиняемый, обладая необходимыми знаниями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, получил доступ к номеру, который длительное время не использовался, так как его владелец находился в зоне СВО. Используя специальное приложение, хакер зафиксировал личные данные военнослужащего и дистанционно получил от его имени 3 кредита  на общую сумму порядка 30 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО-5 СУ УМВД России по Волгограду. Вину фигурант уголовного дела полностью признал и возместил потерпевшему причиненный ущерб. Ожидать суда мужчина будет под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы сроком до 4 лет.
Полученные на его имя кредиты ранее были аннулированы по искам прокуратуры региона.


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