Расследования

Конфискованный лес и мышеловки передали в зону СВО таможенники

Расследования 03.10.2024 09:09
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03.10.2024 09:09


Порядка 13 кубометров конфискованного леса передали в зону специальной военной операции таможенники. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни ЮТУ, лесоматериалы перевозились из Тульской области в Казахстан. Бесхозным лес был признан судом в связи с отсутствием сопроводительной документации.

В пресс-службе также сообщают об отправке в зону СВО двух сотен мышеловок. Незаконно ввезенные в Россию из Узбекистана ловушки были обнаружены при проверке транспортного средства, следовавшего в Астрахань. 

– Астраханской таможней за 9 месяцев передано в МЧС России, Росимущество, ОНФ и детские социальные учреждения Волгоградской и Астраханской областей, на нужды СВО и другим организациям более  67 партий товаров, обращенных в федеральную собственность, на сумму свыше 33,5 млн рублей, – рассказали в Астраханской таможне. 

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