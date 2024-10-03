Конфискованный лес и мышеловки передали в зону СВО таможенники





Порядка 13 кубометров конфискованного леса передали в зону специальной военной операции таможенники. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни ЮТУ, лесоматериалы перевозились из Тульской области в Казахстан. Бесхозным лес был признан судом в связи с отсутствием сопроводительной документации.

В пресс-службе также сообщают об отправке в зону СВО двух сотен мышеловок. Незаконно ввезенные в Россию из Узбекистана ловушки были обнаружены при проверке транспортного средства, следовавшего в Астрахань.

– Астраханской таможней за 9 месяцев передано в МЧС России, Росимущество, ОНФ и детские социальные учреждения Волгоградской и Астраханской областей, на нужды СВО и другим организациям более 67 партий товаров, обращенных в федеральную собственность, на сумму свыше 33,5 млн рублей, – рассказали в Астраханской таможне.