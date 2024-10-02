Происшествия

Урюпинск на 20 минут остался без света

Происшествия 02.10.2024 21:58
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02.10.2024 21:58


Сегодня, 3 октября, около 21-00 ч. в Урюпинске Волгоградской области пропало электричество. Как сообщает V102.RU, тревожные сообщения с вопросом, где свет, появились в пабликах. К счастью, в кромешной тьме столица российской провинции пробыла недолго – электричество вновь появилось.
В администрации Урюпинска пояснили, что на городской электростанции (в энергородке) произошло кратковременное отключение.
- Неполадка устранена. Энергоснабжение восстановлено, - отчитались чиновники.
По словам местных жителей, свет в большей части города отсутствовал около 20 минут.


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