Расследования

Виновнику гибели подростка в ДТП под Волгоградом грозит до 12 лет

Расследования 02.10.2024 16:03
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02.10.2024 16:03


В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, по вине которого погиб 14-летний юноша. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, перед судом предстанет 42-летний житель поселка Катричев Быковского района. 
7 июля 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Лады Приоры и поехал в село Верхний Балыклей. В салоне машины находились его знакомые, один из которых был несовершеннолетним. 
Двигаясь по улице Ленина села Верхний Балыклей, на повороте водитель не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. Водитель с места происшествия скрылся. А 14-летний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и скончался. 
Оказалось, что виновник гибели мальчика был лишен прав за ранее совершенное административное правонарушение.  Что не помешало ему снова сесть за руль, да еще и в пьяном виде. 
Свою вину обвиняемый полностью признал. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.   
Фото с места происшествия 

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