Происшествия

В Волгограде полиция разыскивает пропавшего 16-летнего подростка

Происшествия 02.10.2024 14:03
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02.10.2024 14:03


Полиция разыскивает 16-летнего Романа Гадышева, пропавшего двое суток назад. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, юноша утром 30 сентября вышел из дома в Кировском районе и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. 

Приметы: славянской внешности. На вид Роману 16 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые короткие, глаза карие.

В день исчезновения Роман был одет в черную куртку, джинсы зеленого цвета, кроссовки серого цвета, кепку бежевого цвета. При себе имел рюкзак. 

Всех, кто видел подростка и может помочь в его поисках, просят сообщить по телефонам полиции: 8 (8442) 93-76-30 - дежурная часть отдела полиции Кировского района или 02; 8 (8442) 93-01-11- дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду; +7 905 398 38 00 - инспектор по делам несовершеннолетних.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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