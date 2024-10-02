Волгоградская полиция задержала драгдилеров из Ростовской области





В городе Котельниково Волгоградской области оперативники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали 32-летнего и 37-летнюю жителей Ростовской области, которые распространяли для дальнейшей продажи партию сильнодействующих наркотиков на территории муниципального района, передает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД.





В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались фигуранты, было обнаружено и изъято 31 сверток с порошкообразным веществом. Позднее на территории района также было обнаружено 42 тайника со свертками.

- Проведенные экспертами исследования показали, что содержимым 73-х свертков являются наркотики метилэфедрон и мефедрон, - уточнили в ГУ МВД России по региону. - Задержанные через сеть Интернет приобрели запрещённое вещество и приехали в Волгоградскую область, чтобы сбывать бесконтактным способом.





В отношении ростовчан возбуждено уголовное дело, решается вопрос заключении под стражу.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области