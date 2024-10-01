В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 21 свалку за 3,4 млн рублей





Власти Волгограда вновь выделили миллионы на ликвидацию нелегальных мест скопления отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз муниципалитет планирует ликвидировать 21 свалку в Ворошиловском районе. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, подрядной организации предстоит вывести свыше 2 тыс. кубометров мусора.

В списке свалок, подлежащих зачистке, территории по адресам: ул. 1-я Консервная, д.135; ул. Приволжская, д.108; ул. Приволжская, д.100; ул. Майкопская, д.5а; ул. Азербайджанская, д.265а; ул. Буханцева, 2Ж; ул. Просвещения, д.1а; ул. Радомская – ул. Иванова; ул. Сходненская, д.2; ул. Спокойная, д.20; ул. Просвещения; пос. Кирпичный; ул. Майкопская; ул. Гродненская – ул. Чебоксарская; ул. Палладина, д.48; СНТ «Дружба» и СНТ «Волжанин»; ул. Восточная, д.10Г; ул. Воропоновская, д.11; ул. Калачевская – ул. Чинарская; ул. Ейская – ул. Феодосийская; ул. Новоузенская – ул. Ленкоранская.

Отметим, компания-исполнитель будет определена по итогу открытого аукциона в начале октября. Произвести работы организация должна до конца осени. Зачистка 21 свалки обойдётся бюджету в 3,4 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»