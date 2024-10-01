Экология

В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 21 свалку за 3,4 млн рублей

Экология 01.10.2024 20:02
0
01.10.2024 20:02


Власти Волгограда вновь выделили миллионы на ликвидацию нелегальных мест скопления отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз муниципалитет планирует ликвидировать 21 свалку в Ворошиловском районе. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, подрядной организации предстоит вывести свыше 2 тыс. кубометров мусора.

В списке свалок, подлежащих зачистке, территории по адресам: ул. 1-я Консервная, д.135; ул. Приволжская, д.108; ул. Приволжская, д.100; ул. Майкопская, д.5а; ул. Азербайджанская, д.265а; ул. Буханцева, 2Ж; ул. Просвещения, д.1а; ул. Радомская – ул. Иванова; ул. Сходненская, д.2; ул. Спокойная, д.20; ул. Просвещения; пос. Кирпичный; ул. Майкопская; ул. Гродненская – ул. Чебоксарская; ул. Палладина, д.48; СНТ «Дружба» и СНТ «Волжанин»; ул. Восточная, д.10Г; ул. Воропоновская, д.11; ул. Калачевская – ул. Чинарская; ул. Ейская – ул. Феодосийская; ул. Новоузенская – ул. Ленкоранская.

Отметим, компания-исполнитель будет определена по итогу открытого аукциона в начале октября. Произвести работы организация должна до конца осени. Зачистка 21 свалки обойдётся бюджету в 3,4 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
29.09.2024 21:08
Экология 29.09.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2024 10:59
Экология 27.09.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2024 07:22
Экология 27.09.2024 07:22
Комментарии

0
Далее
Экология
26.09.2024 06:33
Экология 26.09.2024 06:33
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2024 15:27
Экология 25.09.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2024 10:11
Экология 25.09.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Экология
24.09.2024 11:17
Экология 24.09.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2024 10:16
Экология 23.09.2024 10:16
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2024 18:00
Экология 20.09.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2024 21:01
Экология 19.09.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2024 21:30
Экология 18.09.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Экология
17.09.2024 18:03
Экология 17.09.2024 18:03
Комментарии

0
Далее
Экология
17.09.2024 16:33
Экология 17.09.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Экология
11.09.2024 15:36
Экология 11.09.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2024 17:54
Экология 09.09.2024 17:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
В Волгограде началась продажа билетов на матч «Динамо-Синара» - «Астраханочка»Смотреть фотографии
20:33
На фоне удара Ирана по Израилю произошёл сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
20:02
В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 21 свалку за 3,4 млн рублейСмотреть фотографии
19:32
В центре Волгограда маршрутка № 98 протаранила легковой автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
18:52
Фирменный стиль? В Волгограде втайне от горожан отменили будние рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
18:00
«Остался только паспорт»: дачники рассказали, как горела «Мечта» на острове Сарпинский в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде установят локомотив 1940 года выпускаСмотреть фотографии
17:19
В Суровикино с Днём пожилого человека поздравили последнего ветерана ВОВ в районеСмотреть фотографии
17:18
Волгоградка заявила об угоне авто, чтобы избежать наказания за авариюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Под Волгоградом в собственном доме заживо сгорел пенсионерСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде на контейнерной площадке выросла свалка в человеческий ростСмотреть фотографииCмотреть видео
16:03
В Волгограде директор стройфирмы продал элитный BMW теще за тысячу рублейСмотреть фотографии
15:51
Полицию Саратова возглавил экс-начальник спецназа «Гром» Юрий АбрамовСмотреть фотографии
15:30
Главный тренер «Ротора»: «Бывает такой футбол, когда мяч не лезет в сетку»Смотреть фотографии
15:20
Волжанина осудят за фиктивное сожительство с шестью мигрантамиСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде прокуратура потребовала заблокировать сайт с бесплатным порноСмотреть фотографии
14:21
Команда «Красного Октября» стала чемпионом Объединенной футбольной лигиСмотреть фотографии
14:09
Под Волгоградом осудят отца погибшей от тока в курятнике 15-летней школьницыСмотреть фотографии
13:37
На всех не хватило: единороссы разобрали VIP-места в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
13:06
Парламент отправил Сергея Горнякова в МосквуСмотреть фотографии
12:46
Ожоги 90% тела получил житель Камышина при пожаре в СНТСмотреть фотографии
12:19
Спикер облдумы Александр Блошкин отправился на второй срокСмотреть фотографии
11:56
Над Волгоградом по воздуху пронесут старинную икону Божией МатериСмотреть фотографии
11:47
В Волжском прошло посвящение в молодые металлургиСмотреть фотографии
11:41
Пропавшая на Сарпинском 83-летняя пенсионерка провела ночь в самодельном шалашеСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде на путепроводе №6 началась укладка верхнего слоя асфальтаСмотреть фотографии
10:57
Владимир Путин обновил составы судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
10:38
Волжанин одним ударом нокаутировал плохого собеседникаСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде на горевшем Сарпинском разыскивают 83-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
09:28
В Волжском после ДТП на ул. Мира госпитализированы два ребёнкаСмотреть фотографии
 