Главный тренер «Ротора»: «Бывает такой футбол, когда мяч не лезет в сетку»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев и наставник «Алании» Спартак Гогниев накануне, 30 сентября, на пресс-конференции подвели итоги матча 12-го тура Первой лиги между волгоградцами и владикавказцами, который завершился со счетом 0:0, сообщает V102.RU. Бояринцев остался доволен качеством показанного футбола его подопечными, но не итоговым результатом.

– Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. От себя и от команды хочу извиниться за такую реализацию в этих двух домашних матчах. Вроде впечатление от игры нормальное, сносное. Активно сыграли – сегодня вообще моментов создали кучу. С «Черноморцем» сколько не забили? Но пока отсутствует нужный нам результат. Конечно, с такими соперниками надо брать максимальное количество очков. Однако других вариантов нет. Надо ехать и готовиться уже к выездной встрече, – подчеркнул рулевой волгоградской команды.

Денис Константинович на вопрос корреспондента V102.RU прокомментировал ранее сказанные им слова перед поединком с «Аланией» после матча с «Волгой», когда наставник сине-голубых заявил, что эта игра покажет, «в яме ли мы, или надо выбираться» .

– Я в Ульяновске немного на эмоциях был, погорячился. Это была важная игра, как вторая домашняя, потому что отсутствовал результат после первой встречи. Я уверен, что мы сегодня показали хорошие цифры по всем показателям физической активности. Кстати, как неудивительно, это было в игре с «Черноморцем». По голевым моментам та встреча была одной из лучших. Сегодняшний поединок будет еще лучше однозначно. В футболе так бывает. Вроде приходят голевые моменты. У нас были матчи, в которых мы много оборонялись с сильными соперниками. Забивали, имея один-два момента, добивались результата А бывает такой футбол, когда создаешь, нагнетаешь и владеешь большим преимуществом, но мяч не лезет в сетку, к сожалению. Я даже не сомневаюсь, что мы находимся в хороших кондициях. Вопрос в том, что нам надо еще футбольные вещи продолжать делать так же, как в этих двух матчах. Дальше действовать с позиции силы, несмотря даже на выездную встречу. Играть активно. Сегодня был хороший домашний матч. Я думаю, что мы показали качественный настрой. Конечно, там было недовольство абсолютно объективное со стороны болельщиков. Создавать столько эпизодов — надо забивать, чтобы люди уходили в хорошем настроении, а не в подвешенном – ни туда, ни сюда, – считает главный тренер «Ротора».

Бояринцев поделился, что возлагает большие надежды на опытного Илью Кухарчука в дальнейшем.

– У Ильи был период в «Пари НН», где он пропустил тренировочный процесс. Не знаю, в связи с чем. Тренировался там со второй командой. Мы на него очень надеемся. Кухарчук должен был в Кубке выйти в основном составе, но были некоторые нюансы — не смог он начать игру с начала матча. Было бы несправедливо не ставить Агеева, который забил гол в Ульяновске. Тем более, он в хорошей форме находится. И Влад Морозов сейчас в неплохих кондициях. Поэтому сыграли в два нападающих. Илья свое время получает каждую игру. Мы же тоже ориентируемся по тренировкам. Ребята занимаются, кто пробегает какую дистанцию за тренировку, кто как готов. Поэтому на выбор состава это тоже влияет, – пояснил рулевой волгоградцев.

Гогниев признал, что игра в атаке его команды на данный момент не впечатляет.

– Очень тяжело нам даются голы. Пропускаем мало, но и практически моментов не создаем. Понятно, что сейчас за маленькое количество времени, которое у меня было во главе тренера, мне тяжело что-то прям привнести такое. Но ребят хочется поблагодарить, потому что они нормально сражались сегодня. Я считаю, 0:0 - это закономерный результат, – заявил наставник гостей.

Кроме того, Спартак Артурович, игравший за «Ротор» в 2004 году, вспомнил период выступления за волгоградский клуб.

– Я приходил сюда из ЦСКА в аренду. Хотел помочь «Ротору» остаться в Премьер-лиге. Мы набрали во втором круге нормальное количество очков, но первая часть чемпионата была провальной. Из-за этого вылетели. Очень хорошие воспоминания. Людей, которые здесь тренировали, я знаю хорошо. Владимира Файзулина, в том числе — он у меня был тренером. Очень теплое отношение к футбольному клубу. Меня болельщики сильно любили, можно сказать, провожали. У меня даже дома стоит от болельщиков «Ротора» такая штука со стихами, где очень теплые слова. Как раз, когда я «Локомотиву» забил. Вообще, волгоградский болельщик всегда отличался теплотой. Любят футбол здесь, поэтому я рад, что такой стадион сейчас построили. Дай бог команде процветания, — поделился ностальгическими воспоминаниями специалист.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com и ФК «Алания» vk.com