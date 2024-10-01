Расследования

В Волгоградской области от гриппа привили 22% населения

Расследования 01.10.2024 10:51
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01.10.2024 10:51


В Волгоградской области Роспотребнадзор подвёл промежуточные итоги иммунизации населения от гриппа. Как сообщает ИА «Высота 102», в преддверии сезонного обострения эпидемиологической обстановки в регионе уже привито 22% населения.

- На 39 календарной неделе 2024 заболеваемость ОРВИ регистрировалась на уровне предыдущей с незначительным темпом прироста в 2%. Количество случаев COVID-19, который протекает с подобными с ОРВИ симптомами, увеличилось на 3%. Учитывая, что сейчас в регионе циркулируют вирусы, не относящиеся к штаммам гриппа, прививку следует сделать в ближайшее время, пока позволяет эпидобстановка, - отметили в ведомстве.

Отметим, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию людям, относящимся к группам риска. В их числе: дети, беременные, пенсионеры старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями. Кроме того, прививка необходима и гражданам, относящимся к некоторым профессиональным сообществам, чья работа связана с взаимодействием с большим количеством людей: соцработники, преподаватели, медики, продавцы, кондуктора, сотрудники госорганов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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