Регион в огне: в районах Волгоградской области борются с пожарами

В Волгограде, Среднеахтубинском и Урюпинском районах Волгоградской области 30 сентября вспыхнули крупные природные пожары в условиях жаркой и сухой погоды, осложняемой сильными порывами ветра. На протяжении всего дня расчеты ГУ МЧС боролись с огнем, однако к вечеру удалось лишь локализовать пламя.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Среднеахьубинском районе днем 30 сентября загорелись сухая трава. Пламя перекинулось на лесной массив.

– По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в хуторе Репино происходит горение травы на площади 1 га. В 17.00 выявлено горение леса на площади 0,2 га, – сообщили в ведомстве. – К ликвидации пожара в Среднеахтубинском районе привлечено 37 человек и 16 единиц техники.

В Урюпинском районе огонь вплотную подошел к станице Тепикинской.

– Вызов поступил в Урюпинском районе поступил в 14.19. Горела сухая растительность. Пожар локализован на площади 4 га в 16.50, – прокомментировали вечером 30 сентября в пресс-службе ГУ МЧС.

В Кировском районе Волгограда весь день боролись с огнем на острове Сарпинском. Здесь были уничтожены дачные домики и участки. Площадь возгорания на острове на момент публикации не уточнялась. Однако в ГУ МЧС заверили, что ситуация находится под контролем – возгорание локализовано.





Меж тем, жители Сарпинского в социальных сетях делятся видеокадрами, на которых дачники с замиранием сердца следят за приближением огня к их участкам.