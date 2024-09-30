Происшествия

Регион в огне: в районах Волгоградской области борются с пожарами

Происшествия 30.09.2024 20:10
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30.09.2024 20:10


В Волгограде, Среднеахтубинском и Урюпинском районах Волгоградской области 30 сентября вспыхнули крупные природные пожары в условиях жаркой и сухой погоды, осложняемой сильными порывами ветра. На протяжении всего дня расчеты ГУ МЧС боролись с огнем, однако к вечеру удалось лишь локализовать пламя. 

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Среднеахьубинском районе днем 30 сентября загорелись сухая трава. Пламя перекинулось на лесной массив. 

– По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в хуторе Репино происходит горение травы на площади 1 га. В 17.00 выявлено горение леса на площади 0,2 га, – сообщили в ведомстве. – К ликвидации пожара в Среднеахтубинском районе привлечено 37 человек и 16 единиц техники. 

В Урюпинском районе огонь вплотную подошел к станице Тепикинской. 

– Вызов поступил в Урюпинском районе поступил в 14.19. Горела сухая растительность. Пожар локализован на площади 4 га в 16.50, – прокомментировали вечером 30 сентября в пресс-службе ГУ МЧС. 

В Кировском районе Волгограда весь день боролись с огнем на острове Сарпинском. Здесь были уничтожены дачные домики и участки. Площадь возгорания на острове на момент публикации не уточнялась. Однако в ГУ МЧС заверили, что ситуация находится под контролем – возгорание локализовано. 



Меж тем, жители Сарпинского в социальных сетях делятся видеокадрами, на которых дачники с замиранием сердца следят за приближением огня к их участкам. 

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