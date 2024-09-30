ГУ МЧС заявило о локализации пожара на острове Сарпинском





В ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили факту крупного ландшафтного пожара на острове Сарпинском в Волгограде. По информации ведомства, к 17.00 удалось локализовать возгорание.

Напомним, что жители острова, расположенного в Кировском районе Волгограда, сообщили о пожаре днем 30 сентября. К 14.00, по информации читателей ИА «Высота 102», огонь добрался до расположенных на острове СНТ. В частности, сообщалось, что в СНТ «Мечта» пламенем было уничтожено три дачных дома. Кроме того, передавали обеспокоенные горожане, пожар подбирался и ко второму СНТ «Аврора».

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону лишь вечером подтвердили факт ландшафтных пожаров на территории Волгоградской области, в том числе и на острове Сарпинском. Все силы и средства задействованы в борьбе с огненной стихией.

– Пожар на острове Сарпинском локализован около 17.00. Площадь пожара устанавливается, – кратко прокомментировали в пресс-службе регионального управления.