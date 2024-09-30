В Николаевске 15 часов тушили ландшафтный пожар на площади 31,2 га

В Николаевске Волгоградской области спустя 15 часов пожарным удалось потушить крупный ландшафтный пожар. Как сообщает V102.RU, огонь накануне утром охватил площадь в 31,2 га.
- В Николаевске сегодня, 30 сентября, потушен ландшафтный пожар в 00:18 ч. Общая площадь возгорания составила 31,2 гектаров, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Напомним, пожар затронул территории вблизи урочища Старая Николаевка. Тушение было осложнено засушливой погодой, установившейся в регионе, а также сильным ветром.
Фото: администрация Николаевского района Волгоградской области