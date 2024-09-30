Происшествия

В Николаевске 15 часов тушили ландшафтный пожар на площади 31,2 га

Происшествия 30.09.2024 09:29
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30.09.2024 09:29


В Николаевске Волгоградской области спустя 15 часов пожарным удалось потушить крупный ландшафтный пожар. Как сообщает V102.RU, огонь накануне утром охватил площадь в 31,2 га. 

- В Николаевске сегодня, 30 сентября, потушен ландшафтный пожар в 00:18 ч. Общая площадь возгорания составила 31,2 гектаров, - уточнили в ГУ МЧС  России по Волгоградской области. 

Напомним, пожар затронул территории вблизи урочища Старая Николаевка. Тушение было осложнено засушливой погодой, установившейся в регионе, а также сильным ветром. 

Фото: администрация Николаевского района Волгоградской области

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