Происшествия

Опубликованы кадры тушения фуры на участке трассы Р-22 «Каспий» под Волгоградом

Происшествия 29.09.2024 10:54
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29.09.2024 10:54


29 сентября в Госавтоинспекции рассказали подробности о ЧП в Михайловском районе Волгоградской области, где горящая фура затруднила движение автомобилей по федеральной трассе Р-22 «Каспий». Как сообщает ИА «Высота 102», в результате возгорания грузовик оказался практически полностью уничтожен.



- На 805 км на обочине автодороги произошло возгорание грузового автомобиля. Пострадавших в результате инцидента нет. На время тушения и ликвидации возгорания сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность для других участников дорожного движения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом, по информации правоохранителей, возгорание большегруза произошло на обочине, поэтому автомобильное движение по дороге официально не приостанавливалось. При этом, судя по данным сервиса «Яндекс Карты», желающих проскочить мимо полыхающей фуры было немного. На 805-м километре трассы фиксируется напряжённая дорожная обстановка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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