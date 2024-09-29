



29 сентября в Михайловском районе Волгоградской области оказалось затруднено движение автомобилей по федеральной трассе Р-22 «Каспий». Как сообщает ИА «Высота 102», затор образовался на 805-м километре дороги, недалеко от съезда к хутору Сухов-1, из-за горящей фуры. Очевидцы засняли происходящее на видео.





Судя по опубликованным кадрам, фура практически полностью объята огнём. Столб дыма виден за несколько километров.





Движение автомобилей осложнено в обоих направлениях, при этом, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, официально не приостанавливалось. Согласно данным сервиса на 10:20 «Яндекс Карты», в общей сложности пробка растянулась уже на 5 километров.

Отметим, что стало причиной возгорания грузовика в настоящее время неизвестно. Редакция ИА «Высота 102» уточняет информацию по тушению пожара в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me, «Яндекс Карты»