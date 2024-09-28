В Волгоградской области всю ночь тушили огромный лесной пожар

Напомним,
Пожар, который накануне вспыхнул в Новоаннинском районе, удалось потушить только сегодня, 28 сентября. О ликвидации пожара в 9-00ч. сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области.
накануне около райцентра горели 10 га смешанного леса. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул во второй половине дня неподалёку от федеральной автомобильной дороги Р-22.
Возгорание началось в хвойном лесу, после чего распространилось на городскую площадку для сжигания растительных отходов.
На тушение пожара были привлечены серьезные силы – десятки единиц техники около 80 сотрудников МЧС и пожарных бригад лесничеств, а также транспорт фермеров.
Локализовали его только накануне в 23-00 ч.
Фото газета «Авангард» vk.com