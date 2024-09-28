Спорт

Ватерполисты «Спартака» продлили до трех поединков победную серию

Спорт 28.09.2024 08:00
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28.09.2024 08:00


Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 27 сентября, в очередном матче первого тура чемпионата России в подмосковной Рузе обыграли столичный «Восток-2» со счетом 17:6 и продлили победную серию до трех поединков, сообщает V102.RU.
 
Напомним, на старте турнира красно-белые ранее обыграли сборную Беларуси (23:11) и «Штурм-2002» (19:9). Вчера команде Владимира Карабутова противостоял коллектив, который возглавляет бывший игрок «Спартака» и сборной России Павел Халтурин. Волгоградцы являлись фаворитами противостояния, но начало встречи осталось за «Востоком-2». Никита Коротков и Артём Фомин вывели москвичей вперед. Красно-белым пришлось приложить немалые усилия, чтобы отыграться. Затем Роман Усов в контратаке сократил отставание до минимума, однако до первого перерыва Артём Древаль восстановил преимущество столичного клуба до двух мячей.
 
Во второй четверти спартаковцы шесть раз поразили ворота соперников, при этом ни разу не пропустив. Поочередно отличились Дмитрий Савченко, Василий Еськов, Семён Девяткин, Максим Шулев, Роман Усов и Кирилл Носаев. Благодаря улучшенной реализации красно-белым удалось вернуть инициативу к середине матча. По итогам двух периодов волгоградцы заработали весомое преимущество — 7:3.  
 
В следующей восьмиминутке авторами результативных бросков в составе «Спартака» стали Тимур Шайхутдинов дважды и Кирилл Носаев. Москвичи ответили одним попаданием в большинстве в исполнении Ивана Тимофеева. Заключительная четверть также осталась уверенно за действующими финалистами чемпионата страны, которым удалось отравить еще семь мячей в сетку ворот «Востока-2». Таким образом, «Спартак» закономерно выиграл с общим счетом 17:6.
Сегодня, 28 сентября, в 15-30 ч. красно-белые, идущие без очковых потерь, в очередном матче тура встретятся с «Балтикой» из Санкт-Петербурга.  
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГАУ ДО ВО «СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград» vk.com (архив)


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