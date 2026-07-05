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Спорт

Волгоградские легкоатлетки блеснули на Спартакиаде учащихся в Краснодаре

Спорт 05.07.2026 06:00
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05.07.2026 06:00


Краснодар. На стадионе ФОК «Динамо» имени олимпийской чемпионки Людмилы Ивановны Брагиной завершился финал XIII летней Спартакиады учащихся Российской Федерации по лёгкой атлетике (U18). На этих соревнованиях, где за медали боролись сильнейшие легкоатлеты страны, воспитанники волгоградской СШОР не просто заявили о себе – они привезли домой награды и личные рекорды.

Во второй день Екатерина Ананьева вновь поднялась на пьедестал. Ученица Дарьи и Александра Губаревых добавила к награде на стометровке ещё одну бронзу – на дистанции 200 метров, показав результат 24,14 секунды. Золото взяла Таисия Мартынова (Пенза) – 24,08, серебро – Злата Магницкая (Московская область) – 24,12. Примечательно, что все призёрки установили личные рекорды, что делает эти медали особенно ценными: пьедестал, на котором каждый шаг – это преодоление себя.

Ещё одну награду в копилку команды добавила Марина Илюшина. Воспитанница Елены Павловны Камчатниковой завоевала серебро в тройном прыжке, показав результат 12,64 метра. Опередила Марину лишь фаворитка турнира – москвичка Анна Андреева, победительница недавнего первенства России (12,90 м). Напряжённая борьба чувствуется и здесь: разрыв – всего 26 сантиметров. В тройном прыжке это дистанция одного шага, и за каждым из этих сантиметров – тяжёлая работа.

Чуть не дотянулась до пьедестала Миранда Бессонова: с результатом 12,17 метра она заняла четвёртое место. Всего одно усилие – и могла бы быть на подиуме. Для Спартакиады учащихся такой результат – серьёзное достижение и отличный ориентир на будущее.

Выступления волгоградских спортсменов на Спартакиаде – это не просто строчки в протоколе, а доказательство того, что в СШОР растёт сильная смена. Личные рекорды и медали – лучший показатель работы тренерского штаба и упорства самих ребят.

Александр Веселовский

Фото: ГБУ ДО ВО «СШОР по легкой атлетике»

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