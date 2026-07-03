



Волгоградский «Ротор», выступающий в Первой лиге, заметно укрепил состав перед новым сезоном. Клуб оформил сразу несколько значимых подписаний и продлил контракт с одним из ключевых исполнителей – Абу‑Саидом Эльдарушевым.





Ацамаз Ревазов – аренда с перспективой

Новичком «Ротора» стал Ацамаз Ревазов: полузащитник (по данным клуба – с функциями нападающего) переходит в волгоградскую команду на правах аренды. 20‑летний футболист родился 15 апреля 2005 года в Алагире, рост – 169 см. Воспитанник академии «Краснодар», Ревазов дебютировал в профессиональном футболе в 2024 году в составе «Кубань‑Холдинга». В дальнейшей карьере выступал за «Оренбург» и «КАМАЗ».

Статистика Ревазова наглядно отражает его прогресс и универсальность. За время выступлений в молодёжных и взрослых лигах он провёл 129 игр, забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Особенно продуктивным получился сезон 2024 года, когда в составах «Краснодар‑II» и «Кубань‑Холдинга» он отыграл 2 868 минут в 48 встречах, отметившись 4 голами и 8 результативными пасами. В РПЛ на его счету 12 игр и 1 забитый мяч. Для «Ротора», которому важно добавить вариативности в атаке, такой разносторонний исполнитель может стать серьёзным усилением.





Павел Горелов – долгосрочное усиление в середине поля

Ещё одним важным приобретением стал полузащитник Павел Горелов: с 22‑летним футболистом заключён контракт на 3 года. Горелов родился 22 января 2003 года в Ростове‑на‑Дону, рост – 180 см. Он – воспитанник «Ростова» и дебютировал за родной клуб в РПЛ ещё в 2020 году, выйдя в стартовом составе в непростых обстоятельствах из‑за вспышки коронавирусной инфекции.

За карьеру Горелов успел поиграть в России и за рубежом: помимо российских клубов («Ростов», «КАМАЗ», «Черноморец», «Оренбург»), он выступал за армянский «Ван». На его счету 168 игр, 16 голов и 11 голевых передач. В сезоне 2024/2025 он стабильно выступал за «КАМАЗ», и «Черноморец» в Первой лиге и Кубке России, набрав 5 голов и 2 ассиста в 33 встречах. В сезоне 2025/2026: команды «Оренбург», «Черноморец». Турниры: РПЛ, Первая Лига, Кубок России. Сыграно 594 минуты, 15 игр. Отдельно стоит отметить и семейную связь Павла с историей советского футбола: он — внук Норайра Месропяна, чемпиона СССР 1973 года в составе ереванского «Арарата».





Эльдарушев остаётся: схема 2+1

Важной новостью для болельщиков «Ротора» стало и продление сотрудничества с Абу‑Саидом Эльдарушевым: новый контракт нападающего подписан по схеме 2+1. Эльдарушев присоединился к команде зимой 2026 года и уже успел доказать свою полезность. В весенней части сезона 2025/2026 и в переходных матчах он провёл 15 встреч, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его голевое чутьё и умение действовать на острие стали заметным подспорьем для волгоградцев в решающих матчах.

Подписания Ревазова и Горелова, а также продление Эльдарушева формируют у «Ротора» более сбалансированный состав. В атаке клуб получает молодого, прогрессирующего исполнителя с хорошей статистикой в разных лигах; в центре поля – опытного и стабильного полузащитника с солидным багажом игр в Первой лиге и РПЛ; в линии нападения сохраняется результативный форвард, уже доказавший свою эффективность в ключевых матчах. С учётом задач Первой лиги такие трансферы выглядят как системная работа по укреплению команды на дистанции.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»