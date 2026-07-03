Волгоградская легкоатлетка установила личный рекорд на Спартакиаде





В Краснодаре на стадионе ФОК «Динамо» имени олимпийской чемпионки Людмилы Ивановны Брагиной проходит финал XIII летней Спартакиады учащихся Российской Федерации по лёгкой атлетике в возрастной категории U18. Место проведения выбрано не случайно: имя прославленной спортсменки, чьи победы стали частью истории отечественной лёгкой атлетики, задаёт особый тон соревнованиям – здесь каждый старт воспринимается как шаг к большим достижениям.

На этот раз трибуны и дорожки стадиона стали свидетелями яркой борьбы в беге на 100 метров среди девушек. На стометровке эмоции и скорость сливаются воедино: доли секунды решают судьбу медалей, а каждый шаг может стать решающим. Именно в такой напряжённой атмосфере развернулась борьба за пьедестал.

Лучшими в этом спринте стали Анна Дубовая (Тульская область) и Злата Магницкая (Московская область), показавшие идентичный результат – 11,70 секунды и установившие личный рекорд. Борьба за третье место получилась не менее драматичной: бронзовую награду завоевала Екатерина Ананьева, представляющая Волгоградскую область. Её результат – 11,80 секунды, также личный рекорд.

Для Екатерины эта бронза – не просто медаль, а подтверждение серьёзного прогресса и упорной работы. Личный рекорд на столь представительном старте говорит о том, что спортсменка находится на верном пути и способна ставить перед собой ещё более амбициозные цели. Для Волгоградской области это значимое достижение: регион традиционно силён в лёгкой атлетике, и новые имена продолжают вписываться в спортивную летопись.

Спартакиада ещё идёт, и впереди – ещё много интересных стартов. Будем следить за выступлениями других ребят из Волгоградской области.

Александр Веселовский

Фото: ВФЛА