В столице Кубани, Краснодаре, кипит боксёрская жизнь: во Дворце спорта «Олимп» проходят финальные поединки чемпионата Южного федерального округа по боксу среди женщин. Для спортсменок это не просто борьба за медали и звание чемпионок ЮФО – на кону путёвки на чемпионат России и Спартакиаду народов России. Именно поэтому каждый раунд здесь наполнен особой энергией, а каждый удар – максимальной концентрацией.

Особую гордость вызывают выступления представительниц Волгоградской области. В напряжённой борьбе им удалось завоевать сразу две золотые медали, доказав, что волгоградская школа женского бокса остаётся одной из сильнейших в округе.

В весовой категории до 48 кг Дарья Зрянина уверенно провела свой финальный бой против Инессы Чучевой из Ростовской области. С первых секунд Дарья взяла инициативу в свои руки, грамотно выстраивая тактику: она держала дистанцию, эффективно использовала джебы и не позволяла сопернице навязывать свой ритм. По итогам всех раундов судьи единогласно отдали победу волгоградской спортсменке. Для Дарьи эта медаль – важный шаг вперёд и серьёзная заявка на участие в национальных стартах.

Не менее ярким получился финал в категории до 50 кг, где Варвара Чеботарёва встретилась с Марией Черданцевой, представляющей Краснодарский край. Хозяйки ринга традиционно пользуются поддержкой трибун, и давление на Варвару было ощутимым. Однако волгоградская боксёрша проявила характер: она не поддалась эмоциям, чётко следовала установке своего тренера Сергея Калинина и методично набирала очки за счёт точных серий. Её хладнокровие и техничность принесли заслуженную победу – Варвара поднялась на высшую ступень пьедестала.

Эти победы – не просто личные достижения спортсменок, но и значимый вклад в копилку региона. Золотые медали Дарьи Зряниной и Варвары Чеботарёвой открывают им дорогу на крупнейшие всероссийские турниры, где они смогут представить Волгоградскую область на самом высоком уровне.

Чемпионат ЮФО в Краснодаре ещё раз подтверждает: женский бокс в России развивается стремительно, а конкуренция на ринге становится всё острее. И волгоградские спортсменки уверенно держат удар, доказывая, что готовы сражаться за самые высокие награды.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская Федерация Бокса