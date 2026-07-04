Волгоградская область вышла в плей-офф Спартакиады по водному поло





В Краснодаре продолжается XIII летняя Спартакиада учащихся России по водному поло среди юношей. Сборная Волгоградской области уверенно прошла групповой этап и заняла второе место в группе «А» – результат, который стал итогом системной работы и ярких матчей, включая четвёртую и пятую встречи турнира.

В четвёртом матче группового этапа волгоградцы убедительно переиграли сборную Челябинской области – 21:10. Уже в первой четверти волжане задали высокий темп, уйдя в отрыв со счётом 6:0. Во второй четверти соперники смогли сократить отставание – 3:2, но волгоградцы не позволили сопернику перехватить инициативу. Третья четверть завершилась со счётом 5:4 в пользу волгоградцев, а в решающем отрезке матча волжане ещё прибавили – 8:3, окончательно закрепив преимущество.

Результативность атаки стала одним из главных козырей волгоградцев. По три мяча на свой счёт записали Руслан Шапиков и Григорий Агарков. Впрочем, отличилась практически вся команда. Такой широкий круг авторов забитых мячей подчёркивает глубину состава и слаженность командной игры.

Сборная Челябинской области – Сборная Волгоградской области 10:21 (0:6, 3:2, 4:5, 3:8).

Сборная Волгоградской области: Сбойлов – Власов (1), Чаусов (2), Армасарь (2), Катасонов (2), Агарков (3), Кикин (2), Шапиков (3), Лукьянов, Черноморов, Ермоленко (2), Соколов (2), Артагалиев (2), Селиванов.

Заключительная встреча стала решающей в борьбе за второе место: волгоградцам противостояла сборная Санкт‑Петербурга. Матч получился напряжённым и по-настоящему боевым. Уже в первой четверти петербуржцы повели 3:1, заставив волжан отыгрываться. Во второй четверти волгоградцы сократили отставание (2:1), а в третьей – полностью перехватили инициативу, выиграв отрезок 3:0. Решающим стал четвёртый период: 4:3 в пользу Волгограда – и итоговые 10:7.

В этой встрече особенно проявилась способность команды держать удар в сложных ситуациях. Голы забили игроки из разных звеньев: по два мяча оформили Антон Соколов и Григорий Агарков, по одному – Дмитрий Чаусов, Ярослав Армасарь, Захар Кикин, Лев Лукьянов, Степан Ермоленко и Илья Власов. Такая коллективная результативность говорит о том, что у сборной есть не только лидеры, но и надёжная скамейка, способная поддерживать высокий темп на протяжении всей игры.

Сборная Волгоградской области – Сборная Санкт-Петербурга

10-7 (1:3, 2:1, 3:0, 4:3).

Сборная Волгоградской области: Сбойлов – Чаусов (1), Армасарь (1), Катасонов, Черноморов, Агарков (2), Кикин (1) – Решетников, Лукьянов (1), Ермоленко (1), Соколов (2), Селиванов, Артагалиев, Власов (1).

В группе А команды расположились следующим образом: 1. Татарстан 15 очков, 2. Волгоград 12 очков. 3. Санкт Петербург 9 очков.

Второе место даёт волгоградцам право продолжить борьбу в плей‑офф. Следующим соперником волжан станет сборная Астраханской области. Матч состоится 4 июля – и для волгоградских юношей это будет новый экзамен на характер, сплочённость и умение играть на результат в решающих встречах.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР