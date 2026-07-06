В Волгоград после легкой передышки возвращается жара





Лето, к концу прошлой недели лишь ненадолго уступившее любителям свежей и прохладной погоды, вернется к прежнему курсу. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха не опустится ниже +30.

После ночных дождей в отдельных районах области столбики термометров подтянутся к +29 градусам. Местами воздух прогреется и до +35. А вот во вторник и в среду от пасмурной погоды не останется и следа – специалисты центра «Фобос» обещают Волгограду безоблачные дни с +30 - +33 градусами на шкале термометров.

К концу рабочей недели на согретый как минимум до +30 градусов регион налетят небольшие тучки. Однако дождей в предварительных прогнозах метеорологов пока не значится.

Фото из архива V102.ru