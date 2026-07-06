



Волгоградцы, отправившие детей в летний оздоровительный лагерь, смогут получить налоговый вычет.

Для частичной компенсации потраченной суммы должны быть соблюдены два условия – лагерь имеет лицензию на ведение образовательной деятельности и реализацию образовательной программы. Расходы горожан при этом должны относиться непосредственно к образовательной составляющей путевки. Сумма налогового вычета на обоих родителей составит максимум 110 тысяч рублей в год.

В УФНС России по Волгоградской области отмечают, что пополнить семейный бюджет волгоградцы смогут и до окончания календарного года – для этого им необходимо обратиться к работодателю с полным комплектом документов и заявлением.

– Социальные налоговые вычеты на обучение, лечение, приобретение медикаментов, физкультурно – оздоровительные услуги, а также социальные налоговые вычеты в сумме страховых взносов по договору добровольного страхования жизни можно получить при условии непосредственного подтверждения права на вычет, выданного налоговым органом, – заметили в ведомстве.

Фото администрации Волгоградской области