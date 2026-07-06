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Общество

Мэрия Волгограда подлатает крышу за 11,2 млн рублей

Общество 06.07.2026 06:37
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06.07.2026 06:37


В Волгограде приведут в порядок крышу исторического здания, в котором раньше располагался Царицынский банк. В настоящее время в здании на пересечении улиц Володарского,5 и Советской, 9 – в объекте культурного наследия регионального значения – расположена администрация Волгограда. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал RosTender.info, на проведение работ из городского бюджета выделено 11,2 миллиона рублей. 

Работы планируют провести за 90 дней. Главная задача ремонта –  надёжно защитить старинное здание от протечек и сохранить его исторический облик.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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