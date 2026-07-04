В 14‑ом туре Молодёжной футбольной лиги встречались соседи по турнирной таблице «СКА‑Хабаровск‑М» имеющий в своём активе 9 очков и «Ротор‑М» имеющий на 2 очка меньше. Для волгоградцев это был самый реальный шанс уйти с последнего места, т. к. дальневосточники испытывают проблемы с атакующими действиями и потерпели 6 поражений к ряду. Однако хабаровчане продемонстрировали и характер, и умение держать удар, одержав волевую победу – 4:3.

Матч начался с борьбы за территориальное преимущество, команды не желая уступать, демонстрировали силовую игру в которой предпочтительнее смотрелись хозяева. И уже на 9‑й минуте армейцы забили. Но к радости волгоградцев, в свои ворота. Данила Кувакин дал разрезающую передачу на Михалиса Кюрджиева и в борьбе с ним Клим Бучко сделал неудачное движение, отправив мяч в сетку мимо своего вратаря Богдана Ляхова.





Воодушевлённые успехом волгоградцы пошли вперёд, и спустя четыре минуты гости забили уже сами. Голкипер хозяев после удара Ивана Кашлева отбил мяч, но самым расторопным в штрафной оказался Денис Гречишкин – 2:0 «Ротор» повёл.

Подопечные Дениса Снимщикова имели возможности ещё забивать, но не использовали более чем реальные моменты, чтобы утроить счёт. «Ротор» держал игру в первом тайме под контролем, упустил несколько возможностей, чтобы увеличить счёт, но решил по-другому распорядиться преимуществом. Сине-голубые за две минуты до перерыва позволил сопернику дважды поразить свои ворота. При этом третий гол Никиты Филиппова, забитый незадолго до свистка, был отменён из‑за положения «вне игры». Итог первого тайма – 2:2





Вторая половина матча тоже не давала скучать зрителям, команды играли в атакующий футбол. Много атаковали, но волгоградцы не забивали, а хабаровчане больше не помогали сопернику автоголами. После «перерыва на водопой» СКА заиграл поживее и вышел вперёд после точного удара Никиты Долина на 74-й минуте. Однако гости не собирались сдаваться и уже через 9 минут нанесли ответный удар – 3:3. Иван Кашлев первым успел к мячу, отбитому вратарём хозяев, и парашютом закинул его в ворота Богдана Ляхова.

То ли устают, то ли теряют концентрацию, но футболисты волгоградского клуба позволяют сопернику создавать остроту у своих ворот в концовках таймов. На этот раз сопернику удалась образцовая контратака, которую ударом в «девятку» завершил Дмитрий Гончарук. Валидольный матч завершился победой «СКА‑Хабаровск‑М» со счётом 4:3.

«СКА-Хабаровск-М» (Хабаровск) – «Ротор-М» (Волгоград) – 4:3 (2:2).

3 июля. Хабаровск. Стадион имени В.И. Ленина. Количество зрителей: 100.

Судьи: Валентин Юдин (Одинцово), Макар Бикин (Москва), Никита Урсуляк (Москва).

«СКА-Хабаровск-М»: Ляхов, Бучко, Долин (Гарина,87), Зарецкий, Ким Д, Плетминцев, Секерин, Серин (Глушков,67), Ушаков (Ким А, 87), Филиппов (Гончарук, 48), Хусаинов.

«Ротор-М»: Прохоров, Гречишкин (Семененко, 54), Журавский (Града, 46), Кашлев, Кувакин (Володин,76), Кычанов, Кюрджиев (Закиров, 46), Петрунькин, Слепужников (Цимбалов,76), Суров, Тарчоков (Ермаков, 60).

Голы: Бучко, 9 (0:1 автогол). Гречишкин,13 (0:2). Филиппов, 43 (1:1). Филиппов, 45 (2:1). Долин, 74 (3:2). Кашлев, 83 (3:3). Гончарук, 87 (4:3).

Предупреждены: Глушков, 84 (грубая игра). – Журавский, 41 (неспортивное поведение). Слепужников, 76 (срыв перспективной атаки).

После этого поражения «Ротор‑М» прочно осел на дне турнирной таблицы. Следующий матч волгоградцы проведут в пятницу, 10 июля, в 18:00 на стадионе «Зенит»: волжане принимают «Крылья Советов» из Самары. Самарский клуб в последних пяти матчах потерпел три поражения, дважды сыграл вничью и сейчас располагается на 8‑м месте в турнирной таблице.

Александр Веселовский

Фото: «СКА‑Хабаровск‑М»