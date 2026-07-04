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Спорт

Волгоградские легкоатлетки отметились на международном старте: драматичный финиш на 1500 метров

Спорт 04.07.2026 20:13
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04.07.2026 20:13


Жуковский, стадион «Метеор». Здесь стартовал международный турнир по лёгкой атлетике – «Кубок сильнейших спортсменов России и Беларуси». Масштаб соревнований подчёркивает состав участников: на старт вышли порядка 300 атлетов – около 200 представителей России и примерно 100 спортсменов из Беларуси. География российских участников охватывает множество регионов: в числе заявленных – лидеры национального рейтинга и действующие рекордсмены страны.

Программа турнира максимально насыщена и охватывает практически весь спектр легкоатлетических дисциплин. В ближайшие дни зрители увидят бег на дистанциях от 100 до 5000 м, барьерный бег (100, 110 и 400 м), бег с препятствиями на 3000 м, спортивную ходьбу на 10 000 м. Не менее зрелищными обещают быть технические виды: прыжки в высоту, с шестом и в длину, тройной прыжок, а также метание диска, копья и молота и толкание ядра. Особый интерес традиционно вызывают многоборья – семиборье и десятиборье, где проверяется универсальность атлетов. Украшением программы станут смешанные эстафеты 4×100 м и 4×400 м – динамичные и эмоциональные виды, где многое решает командное взаимодействие.


В первый день турнира в центре внимания оказались представительницы Волгограда. В беге на 1500 метров у женщин развернулась напряжённая борьба, кульминацией которой стал по-настоящему драматичный финиш. На заключительной прямой лидером выходила Анна Банатова, однако в решающие секунды соперницы выдали мощный спурт: Анастасия Мадышева и Юлия Лещенко сумели обойти волгоградскую спортсменку.

Итоговые результаты:

1. Анастасия Мадышева (Россия, Орловская область) – 4:18.12;

2. Юлия Лещенко (Россия, Волгоград) – 4:18.80;

3. Анна Банатова (Россия, Волгоград) – 4:18.87.

Плотность результатов наглядно демонстрирует высочайший уровень конкуренции: разрыв между первым и третьим местом уместился в доли секунды. Для лёгкой атлетики такие показатели – признак напряжённой борьбы, где решающее значение имеют не только физическая подготовка, но и тактическое мастерство, а также умение грамотно распределить силы по дистанции. Особенно показателен этот случай: даже уверенное лидерство на финишной прямой не гарантирует медаль – всё решают последние метры и способность выдать максимум в нужный момент.

Выступление Юлии Лещенко и Анны Банатовой – весомый результат на фоне представительного состава участников. Для волгоградской школы лёгкой атлетики эти медали служат подтверждением стабильного развития и наличия конкурентоспособного резерва.

Турнир в Жуковском имеет и важное стратегическое значение: он станет для российских спортсменов заключительным крупным стартом перед чемпионатом России, который пройдёт с 23 по 26 июля в Екатеринбурге. Именно здесь тренеры и специалисты смогут окончательно сформировать картину готовности атлетов к главному национальному старту сезона.

Соревнования проводятся в рамках государственной программы «Спорт России», что подчёркивает их значимость для развития отечественного спорта и укрепления спортивного сотрудничества между Россией и Беларусью. Впереди – новые дни турнира и новые дистанции: болельщики вправе рассчитывать на дальнейшие успехи российских атлетов.

Александр Веселовский

Фото: ВФЛА

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