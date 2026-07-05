



В Краснодаре завершился чемпионат Южного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин в возрастной категории 19–40 лет. Соревнования прошли на ринге Дворца спорта «Олимп» и собрали 103 участника из семи регионов. Статус отборочного этапа к чемпионату России придавал каждому поединку особую значимость: за медалями стояла реальная перспектива выступить на всероссийском уровне.













Бронзовыми призёрами стали Николай Лиманский, Михаил Тюрин, Андрей Кладиев и Анна Жорина. Для ряда из них эти награды стали важным шагом в построении соревновательного опыта на уровне округа.

Команда Волгоградской области подтвердила высокий уровень подготовки, завоевав 12 наград – по четыре каждого достоинства. Такой результат – показатель системной работы волгоградской школы бокса и умения спортсменов выдерживать давление в ключевых боях.Высшую ступень пьедестала почёта заняли Дарья Зрянина, Варвара Чеботарёва, Орхан Каримов и Михаил Садыков. Их выступления отличались техничностью и умением держать темп на протяжении всех раундов, что в условиях жёсткой конкуренции стало решающим фактором.Серебряные медали завоевали Армен Хачатрян, Семён Лапин, Семён Ворошнин и Фёдор Коронов – спортсмены, которые в своих весовых категориях до последнего раунда сохраняли шансы на золото и уступили лишь в напряжённой борьбе.Итоги чемпионата ЮФО дают основания говорить о том, что волгоградская боксёрская школа остаётся в числе ведущих в округе. Теперь перед призёрами стоит новая задача – подтвердить свой уровень на чемпионате России, где планка требований будет ещё выше.