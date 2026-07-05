Команда Волгоградской области подтвердила высокий уровень подготовки, завоевав 12 наград – по четыре каждого достоинства. Такой результат – показатель системной работы волгоградской школы бокса и умения спортсменов выдерживать давление в ключевых боях.
Высшую ступень пьедестала почёта заняли Дарья Зрянина, Варвара Чеботарёва, Орхан Каримов и Михаил Садыков. Их выступления отличались техничностью и умением держать темп на протяжении всех раундов, что в условиях жёсткой конкуренции стало решающим фактором.
Серебряные медали завоевали Армен Хачатрян, Семён Лапин, Семён Ворошнин и Фёдор Коронов – спортсмены, которые в своих весовых категориях до последнего раунда сохраняли шансы на золото и уступили лишь в напряжённой борьбе.
Итоги чемпионата ЮФО дают основания говорить о том, что волгоградская боксёрская школа остаётся в числе ведущих в округе. Теперь перед призёрами стоит новая задача – подтвердить свой уровень на чемпионате России, где планка требований будет ещё выше.
Александр Веселовский
Фото: Волгоградская Федерация Бокса