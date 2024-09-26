Расследования

Попросились на СВО: в Волгограде кровавое трио получило на троих 60 лет за серию убийств

Расследования 26.09.2024 15:23
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26.09.2024 15:23


Волгоградский областной суд вынес  обвинительный приговор по уголовному делу в отношении семейной пары и их 38-летнего знакомого, которые признаны виновными в совершении убийств троих человек. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, на троих фигуранты дела получили почти 60 лет колонии строгого режима. 

В ходе разбирательства супруги свою вину признали частично, их знакомый - в полном объёме.

- Суд приговорил 38-летнего мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его супруге назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет 6 месяцев в колонии общего режима. 38-летний знакомый пары  приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также после отбывания основного наказания всем осужденным назначено последующее ограничение свободы на 2 года, - уточнили в ведомстве. 

Напомним, как ранее сообщало информагентство, в ноябре 2022 года обвиняемые и их 44-летний знакомый выпивали в частном доме по улице Куйбышева в городе Котельниково, где между ними произошел конфликт. Они сначала избили своего собутыльника, а после нанесли ему смертельные раны ножом в шею и область грудной клетки. Позже тело было спрятано в мусорной яме во дворе. 

Также трагедией обернулось совместное застолье  с 38-летним местным жителем 5 августа 2023 года. В этот раз супруги  несколько раз ударили топором и куском плиты мужчину, после чего закрыли тело бетонной плитой.  Свидетелем жестокой расправы стал 21-летний знакомый, которого злоумышленники избили деревянной палкой и бросили в реку Аксай-Курмоярский. В результате молодой человек скончался. 

Между тем, как стало известно V102.RU из собственных источников, убийцы могут отправиться на СВО. Соответствующее ходатайство они ранее заявляли суду. 
Фото: OK.ru

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