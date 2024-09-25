Экономика

Волгоградцам назвали топ профессий будущего

Экономика 25.09.2024 06:47
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25.09.2024 06:47

 
Эксперты hh.ru изучили рынок труда и назвали профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем и спрос на которые будет заметно расти. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, в  IT-сфере это в первую очередь  разработчики ПО (особенно востребованы специалисты в сферах искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML), разработки приложений для мобильных устройств, веб-разработки и облачных технологий).
Дальше идут специалисты по кибербезопасности, Data scientists и аналитики данных.
 - Стоит упомянуть и специалистов по cloud-технологиям: повышение популярности облачных сервисов делает их высоко востребованными. Сюда же и идут и специалисты по VR/AR, технологии виртуальной и дополненной реальности находят все большее применение в различных сферах, от игр до медицины, - пояснили эксперты.  
Но, как говорится, не IT единым, но и другими направлениями будут прирастать популярные вакансии. Если уже сейчас в связи с перестройкой логистических цепочек водители категории Е стали одними из самых высокооплачиваемых на рынке труда и получили гордое название «новое золото», то нет ничего удивительного, что оптимизация логистических процессов становится все более важной задачей для бизнеса и будут очень нужны специалисты по логистике и управлению цепями поставок (Supply chain). Рост популярности онлайн-торговли и цифровых каналов маркетинга делает специалистов в этой области очень востребованными – поэтому в топе будут и специалисты по маркетингу и продажам именно в онлайн-сегменте.
Можно выделить и ещё три категории популярных профессий будущего: это специалисты по устойчивому развитию, которые будут важны в связи с усилением внимания к экологическим и социальным вопросам. Специалисты в сфере здравоохранения и сейчас в жёстком дефиците в Волгоградской области и почти по всей стране – увеличение продолжительности жизни и появление новых болезней делает медиков очень востребованными. Специалисты в сфере образования с современными навыками и психологи, а также коучи, владеющие актуальной повесткой, тоже будут крайне важными специалистами будущего.

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