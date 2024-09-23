Под Волгоградом осужденному ужесточили наказание за неправильное поведение

Городищенский районный суд Волгоградской области принял решение ужесточить наказание осужденному, который грубо нарушил порядок и условия принудительных работ, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, 16 июня 2022 года местный житель был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью. Через год - 11 августа 2023 года - ему смягчили наказание, заменив неотбытую часть принудительными работами. Однако осужденный, судя по всему, ударился во все тяжкие.

- За время нахождения в ИУФИЦ № 1 ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области осужденный допустил нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ, а именно находился на территории исправительного центра с признаками алкогольного опьянения, при этом отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе.

К осужденному было применено дисциплинарное взыскание - до решения суда его поместили в помещение для нарушителей. На заседании было отмечено, что мужчина имеет отрицательные характеристики и одно взыскание за злостное нарушение установленного порядка и условий отбывания наказания.

Из-за такого неподобающего поведения ему заменили принудительные работы на лишение свободы в колонии общего режима, где ему предстоит находиться 2 месяца и 22 дня.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.