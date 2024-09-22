Происшествия

На севере Волгограда тушат пожар на территории ВгТЗ

Происшествия 22.09.2024 15:22
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22.09.2024 15:22


Сегодня, 22 сентября, в Тракторозаводском районе Волгограда над зданием бывшего заводоуправления ВгТЗ поднялся черный дым от пожара, передает V102.RU.



Волгоградцы, проходившие мимо площади Дзержинского, где расположены проходные завода, поделились в соцсетях кадрами с места событий. 

- В 14:04 на пульт диспетчера  поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе . Горела одна из комнат заброшенного пятиэтажного здания на площади 36 кв. м. Пожарно - спасательные подразделения 1-й ПСЧ прибыли на место, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

Через 40 минут пожар был уже локализован сотрудниками МЧС. 

Видео: Волгоград / t.me

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