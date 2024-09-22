На севере Волгограда тушат пожар на территории ВгТЗ





Сегодня, 22 сентября, в Тракторозаводском районе Волгограда над зданием бывшего заводоуправления ВгТЗ поднялся черный дым от пожара, передает V102.RU.





Волгоградцы, проходившие мимо площади Дзержинского, где расположены проходные завода, поделились в соцсетях кадрами с места событий.

- В 14:04 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе . Горела одна из комнат заброшенного пятиэтажного здания на площади 36 кв. м. Пожарно - спасательные подразделения 1-й ПСЧ прибыли на место, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Через 40 минут пожар был уже локализован сотрудниками МЧС.

Видео: Волгоград / t.me