



Когда-то волгоградец Борис Пестов так сильно горел идеей служить в ВДВ, что совершил тридцать прыжков на аэродроме в Средней Ахтубе. Однако жизнь внесла свои коррективы в юношеские планы. Оказавшись в зоне СВО, он получил тяжелое ранение и лишился части левой ноги. Казалось бы, с такой травмой занятия парашютным спортом имели все шансы остаться в прошлом. Но не в этом случае. Едва вернувшись из госпиталя и ожидая протезирования, мужчина вновь приехал на аэродром. Причем не в качестве зрителя. Подробнее обо всем – в материале ИА «Высота 102».

– Про войну рассказывать особо не буду. Не могу, – начиная разговор, Борис смотрит на нас внимательным, изучающим взглядом и будто бы пытается понять, можно ли нам доверить свою историю.





О своем участии в боевых действиях молодой мужчина действительно говорит очень сдержанно – без подробностей, которые наверняка и не нужны обывателям. Служил штурмовиком, был командиром отделения, полтора месяца находился на самом «передке». Немалый срок для того, чтобы считать себя удачливым человеком.

– Кто-то даже до позиций не успевает дойти. А я был на них полтора месяца, – рассказывает мужчина. – В конце июня мы выполняли очередную задачу, где я и получил минно-взрывное ранение. Из-за того, что вокруг был слишком много «птичек» (дронов – Прим.), нас четверо суток не могли эвакуировать с места. Все это время в окопе лежали двое тяжелых «трехсотых» - я и мой боевой товарищ. С нами оставался медик, который как-то умудрялся найти нам воду. Я даже не представляю, где он ее брал - рядом не было абсолютно ничего. С едой было еще сложнее, но из-за риска обезвоживания вода ценилась намного сильнее. Из-за этой нехватки воды и болевого шока временами у нас будто бы ехала крыша… Рядом с нами на позиции находились другие бойцы, у которых мы запросили помощь. До нас добрался более опытный медик, который принес физраствор, прокапал нас. Парня с осколочными ранениями унесли первым, а меня – уже на следующие сутки.

В ожидании эвакуации Борис думал о людях с инвалидностью. Есть ли у них будущее? Какое оно? Уже в госпитале, после первой встречи с отцом, он окончательно решил – его резко изменившаяся жизнь все же нисколько не потеряла своего смысла.

– Меня привезли в госпиталь и сделали операцию – где именно я находился, не знал и сам. Но ближе к обеду ко мне залетел мой отец. Как, откуда он узнал, куда меня эвакуировали, так и осталось для меня загадкой. Но он нашел меня и очень сильно поддержал морально. После откровенного разговора с ним я задумался о будущей жизни. У меня есть двое прекрасных маленький детей, мне есть, ради кого жить и есть, к чему стремиться, – уже более доверительно говорит участник СВО. – В госпиталях я видел много разных судеб. Видел человека без четырех конечностей… Это очень отрезвляет. В тот момент я понял, что у меня не все так плохо.





Опытный спортсмен и лидер компаний, Борис Пестов больше всего сторонится жалости окружающих. Ободряющие слова знакомых и сообщения в духе «Держись, брат, все будет хорошо» он воспринимает с легкой долей скепсиса.

– Я понимаю, что люди говорят это из лучших побуждений. Но на меня подобные слова действуют с обратной силой. Я – тот человек, который привык выделяться из толпы. Я всегда был, есть и буду лидером в своей компании. И, когда меня приравнивают ко всем остальным, считают, что я поник, упал духом, я искренне удивляюсь. С чего вы это взяли? – недоумевает молодой мужчина. – Я живу. Живу так, как и жил прежде. Мои друзья, которые приезжали ко мне еще в госпиталь, оценили мою способность посмеяться над самим собой, пошутить над ситуацией. Да, в первое время я обращал внимание на пристальные взгляды прохожих, а сейчас уже даже не придаю им особого значения. Все произошедшее я воспринимаю достаточно спокойно, потому что точно знаю - все могло закончиться намного хуже.

Не желая ставить свою жизнь на паузу, Борис Пестов еще до получения протеза вернулся на родной аэродром в Средней Ахтубе. Вернулся с четкой целью – самостоятельно прыгать с парашютом, а после, может быть, и стать профессиональным инструктором.

– Шестнадцать лет своей жизни я посвятил ушу Саньда. У меня никогда не было цели зарабатывать спортом на жизнь, но всегда очень хотелось получить звание мастера спорта международного класса. Жаль, что не получилось. В свое время я хотел быть и военным человеком, мечтал о десантных войсках, поэтому пришел на аэродром и начал прыгать. Свой первый прыжок помню, как сейчас. Как и все, сначала переживал, что у меня не раскроется парашют. Ерунда… Раскроется, за это даже не стоит переживать. А вот прыгать во второй раз намного страшнее – уже понимаешь, что тебя ждет, – улыбается Борис. – Пару недель назад я встретил своего инструктора, спросил, могу ли я прыгнуть сейчас. Мне сказали, что все возможно, но на это требуется время. Тем более, что в те дни на аэродроме проходил чемпионат России по парашютному спорту. Я решил ускорить процесс и записался на прыжок в тандеме. Признаюсь, было немножечко волнительно. Ровно до того момента, как мы сели в самолет. Там я начал вспоминать свои первые впечатления и успокоился. Стоит сказать, что между самостоятельными прыжками, когда ты рассчитываешь только сам на себя, и прыжками в тандеме, когда от тебя по сути ничего не зависит, есть огромная разница. Думаю, если бы я прыгал сам, то волнения было бы намного меньше.





Сегодня, после всех испытаний, волгоградец строит не мифические, а вполне конкретные и реализуемые планы на будущее. Пройти протезирование, закрыть бумажные вопросы и окончательно вернуться к мирной жизни.

– Один из моих младших братьев смотрит на мои спортивные награды и с малых лет говорит: «Я хочу, как ты». В ответ на это я всегда повторяю: «Не надо, как я. Надо лучше. Но для этого нужно многое пережить и перетерпеть», – убежден Борис Пестов. – В этом году он наконец пойдет в зал и начнет заниматься единоборствами. Пока я не смогу заниматься с ним. Надеюсь, что в следующем году, после окончательной реабилитации, я вернусь к любимому делу и поделюсь с мальчишками своим опытом. Тем более, что уже сейчас меня пригласили работать вторым тренером и помогать наставнику, которая когда-то воспитывала меня самого.

Виктория Чумакова

Фото: из личного архива Бориса Пестова

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»