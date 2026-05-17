Главные волгоградские дорожники раскрыли свои зарплаты

Руководители нескольких учреждений, подведомственных комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, опубликовали свои средние зарплаты в рамках требований антикоррупционного законодательства.

Согласно опубликованным документам, самая большая зарплата за 2025 год зафиксирована у директора ГБУ «Волгоградавтодор» Игоря Подгорного – 203,5 тысяч рублей. Его первый заместитель Михаил Пономарев получал в среднем в прошлом году 130 тысяч рублей, а заместитель Олег Заплавный – 148,8 тысячи рублей. Зарплата главбуха учреждения Татьяны Коноховой составляла 158,8 тысячи рублей в месяц.

Директор ГБУ «Вокзал-Авто» Николай Лабинцев зарабатывал в прошлом году около 190,5 тысячи рублей, а его заместитель Александр Удалов – 139,4 тысячи. Главбух Людмила Крашенниникова отчиталась о зарплате в 131 тысячу.

Стали известны и зарплаты руководителей ГКУ «Дирекция автомобильных дорог». Директор учреждения Александр Музалевский в прошлом году получал 156,5 тысячи рублей, его заместитель по строительству Павел Харлашин – 143,7 тысячи. Зам по содержанию и ремонту Алексей Варламов – 104,8 тысячи. Средняя зарплата заместителя по техническим вопросам Сергея Кожанова составляла 118,3 тысячи рублей.