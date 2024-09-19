К 1 году 8 месяцам в колонии строгого режима приговорен 37-летний житель Волгограда за угрозы физической расправы полицейскому. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, апелляционная инстанция оставила без изменения приговор Красноармейского районного суда, который мужчина посчитал слишком суровым и пытался обжаловать.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года уполномоченный полиции прибыл к дому №62 на улице Гражданская, откуда поступило сообщение о пьяном дебошире. Местный житель и правда вел себя неадекватно: громко кричал, размахивал руками, не реагировал на замечания полицейского.

Когда его попросили пройти в отдел полиции №8 для привлечения к административной ответственности, он стал угрожать физическим насилием и, находят рядом с участковым, принял боевую боксерскую стойку, демонстрируя реальность угроз. Агрессивного мужчину все же доставили в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Он полностью признал вину и раскаялся.